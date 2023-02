Selekshon nashonal di softbol rumbo pa torneo ECASC

Selekshon Nashonal di sòftbòl femenino ta kla pa kampionato di ECASC

Selekshon nashonal di sòftbòl femenino a konkluí 7 siman di preparashon intensivo ku

a konsistí di trainingnan mental, trainingnan riba vèlt i tambe seshonnan di “

teambuilding”. Djadumingu 26 febrüari tabata e último training di nos selekshon

nashonal. Federashon di CSB ta yama Maduro & Curiels Bank danki ku durante aña

ta hasi posibel pa e selekshon di Kòrsou train gratuitamente na Bam Bam Tech

Sportzone. E team di maneho ta mira bek un periodo di preparashon eksitoso ku ta

duna e team un konfiansa i speransa ku nos selekshon ta kla i ta desidido pa trese e

título máksimo kual ta kampion di ECASC ( English Caribean Amateur Softball

Confederation) ku ta nifiká outomátikamente klasifikashon pa Juegos Centro

Americano I del Caribe CAC. E kompetensia ta start 1 mart 2023 i lo tin partisipashon

di 6 Pais kual ta Kòrsou, Aruba, Sint Maarten, Britsh Virgin Island, US Virgin Island i

Jamaica.

Djamars 28 febrüari pa 9or di mainta e delegashon di Kòrsou ta sali pa US Virgin

Island i Djárason 1 Mart 12or di mèrdia Selekshon di Kòrsou lo tin nan promé partido

kontra di Aruba.

Federashon di Sòftbòl Kòrsou ta gradesido na MCB i tambe FDOK (na nòmber di

Gobièrnu di Kòrsou) ku a kubri gastunan di e kompromiso importante aki.

CSB i team di maneho tambe kier gradisí 2 hungadó aktivo di softball lokal ku no ta

formando parti di e selekshon pero tòg a uza nan tempu liber pa kombiná komo picher

i kècher i tira vários biaha “live pitching” pa e selekshon por a bati, kual ta Arnalda

Margaritha i tambe Moësha De Paula. Tambe nos kier a gradesí Raichel Sambo ku

tambe a kontribuí ku su picheo di manera e selekshon por a bati picheo bibu. Por

último nos kier a gradesí Sr. Chape Bernardus ku a asistí e kuerpo tékniko na tur

training kontribuyendo na e totalidat di e trainingnan.

Nos ta pidi pa tur fanátiko di deporte pa kompaña e selekshon femenino djaluna 27

febrüari pa 6or atardi na misa di Suffisant pa tuma un bendishon promé nos biaha pa

US Virgin Island.

E delegashon ta konsistí di :

Hungadónan,

Thaima Maximiliana ,Joanna Benita ,Shurvienska Wawoe ,J’DahGirigorie, Joannie

Benita, Julise Coffi, Michenou Marselia,Deidra D/C Gomez, Anais Piar, Ashanty

Alexandre, Sovienca Calmera , Suheydi Faneyt , Karin Tuk , Jandely Ricardo,

Richelle van Gennip

Evan Balentina Manager, Emerick Agatha coach, Patrick Girigorie coach, Marvin

Wijman coach,

Affiliated with:

FDOK: Federashon di Deporte Olímpiko di Kòrsou – WBSC: World Baseball and Softball Confederation

CONPASA (WBSC-Americas): Confederación Panamericana de Softbol – CONCACAS: Confederación

Centroamericana y Caribe de Softbol – CONSURSA: Confederación Suramericana de Softbol

ECASC: English Caribbean Amateur Softball Confederation

Curaçaose Softball Bond

DianneWinklaar masahista/terapista, Lernnerth Angela General Manager, Shurendley

De Lima hefe di delegashon

Allan Koolmeyer Umpire

Edward Martis Presidente di Federashon di Sòftbòl Di Kòrsou

Athunto bosnan ta risibí algun potrèt di un workshop di Antidoping ku FDOK a

organisá I tambe

skema di e partidonan.

PS: pa loke ta transmishon, ainda nos no a haña informashon ken òf kon e lo ta,

manera nos haña e informashon no ta informá.

Edward Martis

Presidente

