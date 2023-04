Koningsspelen 2023

Willemstad – Dit jaar begonnen wij met een geweldige “Kick-Off inschrijving Koningsspelen 2023” op de Brionplein met de aanwezigheid van de Koning, Koningin en Prinses Amalia! Hoe mooi was het dat onze kinderen dit jaar de Koninklijke Familie in levenden lijve hebben kunnen zien bij de aftrap. We zijn super trots op alle scholen die deel hebben genomen. Ook het Koningspaar was zeer onder de indruk van de topprestatie van onze kids!

Sinds 2013 organiseren wij dit evenement. Oorspronkelijk was de Koningsspelen een initiatief ter gelegenheid van de kroning van Koning Willem Alexander, maar inmiddels is het een traditie geworden. Het jubileum van de Koningsspelen loopt een jaartje vooruit op de 10-jarig jubileum van zijn koningschap. Op 26 april 2013 zijn we gestart en we doen het nu voor de elfde keer.

De Koningsspelen vinden dit jaar plaats op 21 april a.s. en het thema is: ‘1-2, iedereen doet mee’. Het thema van 2023 onderstreept het belang van een sportieve en verbonden samenleving. En daar is iedereen voor nodig.

We hebben al vele thema’s gehad. Het eerste thema in 2013 was “samen”. Dit jaar is het thema “1-2, iedereen doet mee”.

Is ‘samen” hetzelfde als “iedereen doet mee”? Is het een herhaling van het thema uit 2013?

Beide thema’s zijn niet vanzelfsprekend. Samen, met elkaar, is soms moeilijk als je bijna 8000 km uit elkaar leeft, ook al is het binnen één en hetzelfde Koninkrijk. Het is zelfs soms moeilijk als je naast elkaar woont. Werelddelen zijn verschillend, mensen zijn verschillend.

Wat brengt ons dan samen? Dat kan van alles zijn zoals een buurthuis, eten, drinken, muziek of een geloof. Maar de koningsspelen gaat om sport, bewegen, zang, dans en onze liefde voor het Koningshuis.

In dit herdenkingsjaar van de slavernij herdenken we onder meer dat er een tijd was dat niet “Iedereen mee kon doen” omdat er geen sprake was van gelijkwaardigheid, gelijke rechten of gelijke kansen voor tot slaaf gemaakte mensen.

Ook dit brengt ons samen want die geschiedenis delen we binnen het Koninkrijk met elkaar (ook al is het vanuit een verschillend perspectief). Maar we moeten er vooral ook samen voor zorgen dat “iedereen doet mee” geen loze kreet is en dat iedereen binnen het Koninkrijk volwaardig lid van onze samenleving kan zijn. Onze kinderen zijn onze toekomst en zij laten ons tijdens de spelen zien hoe het is wanneer iedereen samen mee doet.

Dit jaar hebben wij een record aantal scholen die zich hebben opgegeven om deel te nemen aan de Koningsspelen. Hadden wij natuurlijk niet anders verwacht na de geweldige Kick-Off inschrijving van 2 februari jl.

Vaste onderdelen van de Koningsspelen zijn het ontbijt en de sportdag. De invulling van de Koningssportdag is de vrije keuze van de deelnemende scholen. Het traditiegetrouw gezamenlijke Koningsontbijt en Koningssportdag vinden plaats om aan alle kinderen én hun ouders de boodschap mee te geven dat goed ontbijten en actief bewegen heel belangrijk zijn voor de gezondheid. Bij de samenstelling van het gezamenlijke Koningsontbijt kiezen wij voor een gevarieerde balans tussen gezonde ontbijtproducten en producten die passen bij een lekker en feestelijk ontbijt.

De kinderen moeten hiermee genoeg energie krijgen voor het sportieve deel van de Koningsspelen. Evenals voorgaande jaren wordt aan alle deelnemende scholen het ontbijt GRATIS aangeboden door de organisatie. En alle deelnemende scholen ontvangen tevens een pakket met sports-artikelen voor tijdens de gymles of het buiten spelen.

A.s vrijdag gaan wij met zijn allen de kinderen van het Funderend Onderwijs een geweldig en feestelijk oranje evenement verzorgen.

Hartelijke groet,

Mavis Albertina, Voorzitter Koningsspelen Caribisch Koninkrijk