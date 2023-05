Rekomendashonnan Simposio Ousensia di Tata

Resientemente a tuma lugá na Universidat di Kòrsou Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) e simposio titulá “Vaderafwezigheid: ervaringen en percepties onder Curaçaose en Nederlandse jongeren”. Rector Magnificus di UoC, dr. Francis de Lanoy, a habri e simposio.

Durante dje simposio dr. Odette van Brummen-Girigori (UoC) i Mariëlle Osinga MSc, kandidato PhD, a presentá nan konklushonnan di investigashon bou di 2222 hòben relashoná ku e proyekto di NWO “Father Absence and Consequences for Reproductive Behavior and Psychosocial Development Among Curaçaoan, Curaçaoan-Dutch and Native Dutch Youth”.

Riba e promé dia a organisá un simposio den oranan di mainta pa e stipuladónan di maneho, kaminda a ofresé e oportunidat pa tuma nota di e resultadonan i brainstorm tokante e rekomendashonnan ku a keda duná. Riba e di dos dia e simposio tabata habrí pa un públiko mas grandi manera trahadónan sosial, personal di enseñansa i demás interesadonan.

A sera e simposio ku algun rekomendashon konkreto, manera e importansia pa hasi palabrashonnan konkreto tokante kontakto entre tata i yu i duna/ofresé siko-edukashon na mayornan tokante e importansia di kontakto entre tata i yu. Dado kaso kontakto ku e tata biológiko no ta deseabel òf realístiko, ta stimulá pa sòru pa tin un figura di tata pa redusí e inseguridat ku ousensia di un tata ta trese. Ademas a bin dilanti ku ta krusial pa tur dos mayor realisá ku tatanan ta importante pa un yu ku ta kresiendo, pasobra tatanan por stimulá mihó ku mamanan sierto abilidatnan. Por ehèmpel, investigashon anterior a demostrá ku lesamentu pa dor di e tata tin un efekto fuertemente signifikativo/importante riba e abilidat di lesa i abilidat kognitivo di e mucha kompará ku e lesamentu pa dor di e mama.

Mas aleu a konsehá pa duna tambe siko-edukashon na hóbennan ku a krese sin tata. E siko-edukashon akí por dirigí su mes riba diferente asuntu ku ta relevante na e momento ei. Kontinuando riba esaki skol por dediká atenshon na kiko ta nifiká krese den un famia sin tata. Por ehèmpel, pa medio di grupitonan di diskushon den kua alumnonan ta papia tokante nan propio situashon di famia i di e ròl ku e tata tin den esaki. E bentaha di hasi esaki klasikal ta ku muchanan hòmber ta bira mas konsiente di nan ròl komo futuro tata. Ademas ta konsehá pa diskutí/tira mas lus riba e eventual desbentahanan tokante paternidat na edat yòn. Por ehèmpel, un periodo muchu kòrtiku den kua nan por disfrutá di nan hubentut i/òf e limitashonnan ku paternidat na edat yòn ta trese kuné ora ta trata di estudio òf profeshon. Di otro banda ta rekomendá tambe pa diskutí/tira lus riba e eventual bentahanan tokante posponementu di aktividat seksual i/òf e hañamentu di yu te ora nan ta mas grandi. Posponementu por ehèmpel ta duna un mihó preparashon riba tantu karera komo futuro maternidat/paternidat. Den liña ku esaki ta rekomendá pa stimulá hóbennan pa pensa riba/tokante nan deseonan/futuro trabou i kiko nan mester (invershonnan/sakrifisionan) pa realisá esakinan. Por último ta pidi tambe pa para ketu na ehèmpelnan konkreto di personanan ku a bira eksitoso (role models) a pesar di tur opstákulo ku nan a enkontrá den nan bida, manera tata ousente, pobresa etc. Enfatisá e puntonan paresido i usa e perseveransha di e personanan akí komo fuente di inspirashon pa e hóbennan.

Aanbevelingen Symposium Vaderafwezigheid

Onlangs heeft het symposium met als titel “Vaderafwezigheid: ervaringen en percepties onder Curaçaose en Nederlandse jongeren” op de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) plaatsgevonden. Het symposium werd geopend door dr. Francis de Lanoy, Rector Magnificus van de UoC. Tijdens het symposium heeft dr. Odette van Brummen-Girigori (UoC) en Phd-kandidaat Mariëlle Osinga, Msc (RUG) hun bevindingen onder 2222 jongeren naar aanleiding van het NWO- project “Father Absence and Consequences for Reproductive Behavior and Psychosocial Development Among Curaçaoan, Curaçaoan-Dutch and Native Dutch Youth” gepresenteerd. Op de eerste dag werd een symposium in de ochtend georganiseerd voor beleidsmakers waar er gelegenheid werd geboden om kennis te nemen van de resultaten en te brainstormen over de gegeven aanbevelingen. Op de tweede dag was het symposium toegankelijk voor een groter publiek zoals, sociaal werkers, onderwijspersoneel en overige geïnteresseerden.

Het symposium werd afgesloten met een aantal concrete aanbevelingen. Zoals het belang om duidelijke afspraken te maken omtrent contact tussen vader en kind en psycho-educatie te geven/verschaffen aan ouders over het belang van contact tussen vader en kind. Indien contact met de biologische vader niet wenselijk of realistisch is, wordt gestimuleerd om voor een vaderfiguur te zorgen om de ervaren onzekerheid die de afwezigheid van de vader met zich meebrengt, te reduceren. Bovendien kwam naar voren dat het cruciaal is dat beide ouders beseffen dat vaders belangrijk zijn voor een opgroeiend kind, omdat vaders bepaalde vaardigheden beter kunnen stimuleren dan moeders. Bijvoorbeeld, eerder onderzoek heeft bewezen dat het voorlezen door de vader een sterk significant effect heeft op de leesvaardigheid en cognitie van het kind in vergelijking tot het voorlezen door de moeder.

Verder werd geadviseerd om ook psycho-educatie te geven aan jongeren die zonder vader zijn opgegroeid. Deze psycho-educatie kan zich richten op verschillende zaken wat op dat moment relevant is. In het verlengde hiervan kan op school aandacht komen voor wat het betekent om op te groeien in een gezin zonder vader. Bijvoorbeeld, aan de hand van discussiegroepjes waarin leerlingen het hebben over de eigen gezinssituatie en de rol van de vader daarin. Voordeel van een klassikale aanpak is dat ook jongens zich meer bewust worden van hun rol als toekomstige vader. Bovendien wordt geadviseerd om eventuele nadelen omtrent ouderschap op jonge leeftijd te bespreken/belichten. Bijvoorbeeld een te korte periode waarin men kan genieten van zijn/haar jeugd en/of de beperkingen die ouderschap op jonge leeftijd met zich meebrengt als het gaat om studie en beroep. Aan de andere kant, wordt ook geadviseerd om eventuele voordelen over het uitstellen van seksuele activiteit en/of het krijgen van kinderen tot ze wat ouder zijn te bespreken/ belichten. Bijvoorbeeld uitstel geeft een betere voorbereiding op zowel carrière als toekomstige moederschap/vaderschap. In lijn hiervan wordt geadviseerd om jongeren te stimuleren om na te denken over hun wensen/toekomstige banen en wat ze nodig hebben (investeringen/opofferingen) om het te realiseren. Tot slot, wordt geadviseerd om stil te staan bij concrete voorbeelden van personen die succesvol zijn geworden (rolmodellen) ondanks alle obstakels die ze zijn tegengekomen in hun leven, zoals een afwezige vader, armoede enzovoorts. Benadruk de overeenkomsten en gebruik het doorzettingsvermogen van deze personen als inspiratiebron voor de jongeren.