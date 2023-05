Vier mannen langer vast na drugsvondst Rotterdamse haven

Vier Rotterdammers (drie van 22 en één van 21 jaar oud) die in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 mei werden aangehouden in de Waalhaven met 129 kilo cocaïne in bezit blijven twee weken langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank vanmiddag besloten.

Bij een zogenoemd empty depot, een terrein met lege (koel)containers, werd gezien dat vier mannen die nacht bezig waren met het gooien van tassen over een hek. Vervolgens werden de bigshoppers in een voertuig geladen. De Douane kreeg de auto in het zicht, maar de bestuurder trapte het gas in en reed snel weg. Maar precies de verkeerde kant op omdat de weg doodlopend was. Met getrokken wapens werd de bestuurder tot stoppen gedwongen en konden direct twee verdachten worden aangehouden.

Succesvolle zoekactie

Nadat het empty depot was omsingeld door de Douane en de politie is het Team Bijzondere Bijstand met een hondengeleider het terrein opgegaan om de andere twee verdachten in de kraag te vatten. Hierbij werd ook een politiehelikopter ingezet. De twee verdachten konden zodoende geen kant op en werden na enige tijd ook aangehouden. Eentje maakte daarbij kennis met de politiehond. Ook de container waar de verdovende middelen vermoedelijk in hadden gezeten werd aangetroffen.

HARC-team

Het HARC-team, een inmiddels 27 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam heeft de zaak verder in onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit. De drugs, met een straatwaarde van ruim 9,5 miljoen euro, werd dezelfde avond nog afgevoerd en vernietigd.