KHN-afdeling Curaçao verwelkomt toestemming voor 250 buitenlandse werknemers in de hospitality sector

KHN afdeling Curaçao verwelkomt toestemming voor buitenlandse werknemers in de hospitality sector

KHN (Koninklijke Horeca Nederland) afdeling Curaçao heeft via de media vernomen dat de overheid vergunning verleent aan buitenlandse werknemers (Turken) om het tekort aan personeel bij nieuwe Corendon- Hotel “The Rif” op te vullen. KHN-afdeling Curaçao juicht dit besluit toe, aangezien de overheid erkent dat er een tekort is aan gekwalificeerd personeel in de hospitality sector, en dit een belangrijke pilaar is voor onze economie.

“We zijn erg blij dat de overheid heeft ingezien dat het tekort een serieus probleem is, en dit gaat aanpakken door middel van het verstrekken van vergunningen en niet alleen voor hotels, maar ook voor de restaurants, beach clubs enz.”, aldus de heer Circkens, voorzitter van KHN-afdeling Curaçao.

Hij vervolgt; “Wij hopen dat dit beleid een positieve impuls zal geven voor de sector en dat wij nu inzien hoe belangrijk het is voor de hospitality die nu verder kan gaan groeien.“.

Voor de KHN-afdeling Curaçao is afkomst niet belangrijk, maar de erkenning van het tekort is veel belangrijker, iets wat de CRA, nu KHN afdeling Curaçao, al ruim 2 jaar aandacht voor vraagt.

