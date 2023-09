Indebon ta introdusí evento di BMX i baiskel pa mucha

Kralendijk – E siman akí tin un oferta amplio di evento di baiskel pa mucha bou di e nòmber ‘Bonaire Bais Fiesta 2023’, di kua e instituto di deporte Indebon ta un ko-organisadó. Riba djaluna tin un klínika di baiskel na Rincon, banda di Stadion Antonio Trenidad. Mucha for di grupo 7 ta bon biní for di 16:00 or te 19:00 or pa partisipá na e evento. Partisipashon ta grátis i no ta nesesario pa inskribí.

Riba djamars tin un klínika banda di vèlt Rudy Boezem na Nort’i Saliña i riba djaweps na Sentro di Bario Amboina, tur dos ta tuma lugá for di 16:00 or te 19:00 or. E klínikanan ta trata di lès den abilidat di kore baiskel. Riba djabièrnè tin ‘soft opening’ di e Urban Park na Jong Bonaire, kaminda ta invitá tur mucha for di 15:00 or te 19:00 or pa un enkuentro festivo di baiskel pa tèst e parke.

Ta sera e siman riba djasabra ku un Funrace MTB na Yato Bako pa 16:00 or. Esaki ta un evento di baiskel pa grandi i chikí i e ta keda organisá den kolaborashon ku Bonaire Bicycle Club i Bonaire Xtreme. Durante e aktividatnan ta obligatorio pa bini ku un hèlm, relashoná ku siguridat. Ta pèrmití pa bini ku un propio baiskel, pero esaki no ta nesesario. Indebon ta pone baiskel disponibel.

Indebon introduceert kinderen aan BMX en fietsen

Kralendijk – Deze week is er op Bonaire een uitgebreid fietsaanbod voor kinderen onder de noemer ‘Bonaire Bais Fiesta 2023’, mede georganiseerd door sportinstituut Indebon. Op maandag wordt een fietsclinic gehouden in Rincon, naast het Antonio Trenidad Stadion. Kinderen vanaf groep 7 zijn dan van 16:00 uur tot 19:00 van harte welkom om het gratis evenement bij te wonen. Inschrijven is niet nodig.

Dinsdag vindt een clinic plaats naast het Rudy Boezem veld in Norti Saliña en op donderdag bij de Sentro di Bario Amboina, beiden ook van 16:00 uur 19:00 uur. De clinics zijn lessen in fietsvaardigheid. Op vrijdag vindt de soft opening van het Urban Park plaats bij Jong Bonaire, waar kinderen van 15:00 uur tot 19:00 uur voor een feestelijke fietsbijeenkomst worden uitgenodigd om het park te testen.

De week wordt op zaterdag afgesloten met een Funrace MTB te Yatu Bacu om 16:00 uur. Dit is een fietsevenement voor jong en oud en is in samenwerking met Bonaire Bicycle Club & Bonaire Xtreme opgezet. Tijdens de activiteiten is het verplicht om een helm mee te nemen, in verband met de veiligheid. Een eigen fiets mee nemen mag wel, maar is niet noodzakelijk; Indebon stelt fietsen beschikbaar.

