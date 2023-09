PRESENTASHON INFORME ANUAL 2022 APC NA MINISTER SILVANIA

Direktiva di Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) riba djaluna 4 di sèptèmber 2023 ofisialmente a presentá e informe anual di 2022 na Minister di Finansa, Javier Silvania. Presidente di direktiva di APC tambe tabata presente durante di e entrega. A entregá e informe anual konsolidá akí fin di yüli 2023 kaba na Ministerio di Finansa. Konforme e Ordenansa Nashonal APC, e fondo di penshon mester aprobá su kuentanan anual i e informe anual di e aña anterior, promé ku 1 di ougùstùs di e aña kalendario aktual i ofres’é na Minister.

Ademas di informá tokante resultadonan finansiero, e informe anual ta mira patras tambe riba desaroyonan importante ku tabata di influensia riba e fondo di penshon durante 2022. E aña ku a pasa tambe ta unu partikular. Apesar di e medidanan ku a tuma pa mitigá efektonan di e pandemia i re-apertura di frontera, mundu tabata den disturbio konsiderabel, kousá parsialmente pa e guera entre Rusia i Ukrania, e inflashon ekstremadamente altu i e intervenshonnan di bankonan sentral pa por frena e inflashon. Ainda esaki tin un impakto signifikante riba ekonomia

global i e merkadonan finansiero. Apesar di un aña instabil ku turbulensia den ekonomia mundial, e grado di kobertura na fin di desèmber 2022 tabata 103,7%.

Aña 2022 tabata un aña desafiante pa ekonomia di Kòrsou. Inflashon a oumentá kompará ku e aña anterior. Esaki prinsipalmente tabata debí na e oumento di preisnan mundial di materianan prima, partikularmente di alimento i energia, i e impakto di esei riba preisnan lokal. Di otro banda turismo a revitalisá na 2022 ku un oumento di kantidat di bishitante kompará ku na 2020 i 2021. E sektor di servisio finansiero a keda stabil na 2022. Apesar di e desafionan okashoná pa e insertidumbrenan ekonómiko mundial, nos institushonnan finansiero a demostrá nan resiliensia i

stabilidat. Generalmente Kòrsou a dal un paso importante na 2022 den direkshon di rekuperashon ekonómiko. Ounke ku e desafionan t’ei ainda, tin señalnan kla di resiliensia i potensial pa mas kresementu. Pa APC esaki ta nifiká ku e fondo mester keda alerta riba e desaroyonan ekonómiko i su impakto riba e kartera di invershon. APC ta sigui komprometé pa un maneho di invershon prudente pa garantisá e interesnan di su penshonado i partisipantenan mientras na mes momentu ta sigui promové un kresementu sostenibel. E fondo di penshon ta meimei di komunidat, ta konsiente di su posishon den dje i pa medio di su invershonnan lokal, ta realisá un kontribushon balioso na demas desaroyo di un ekonomia sostenibel di Pais Kòrsou. APC ta mira pa dilanti i ta sigui konstruí futuro, huntu ku su “stakeholdernan”.

______

Riba e portrèt d.r.b.d.: Ramiro Griffith (Direktor Athunto APC), Evelyn Kruithof-Bor (Direktor APC), Minister Javier

Silvania (Minister di Finansa), i Cindy Jozefa-Do Rego, (Presidente di Direktiva di APC

OVERHANDIGING APC JAARVERSLAG 2022 AAN MINISTER SILVANIA

De directie van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) heeft op maandag 4 september 2023 het jaarverslag van 2022 officieel aangeboden aan de Minister van Financiën, Javier Silvania. Hier was ook de voorzitter van het bestuur van APC bij aanwezig. Het verkorte geconsolideerde jaarverslag was eind juli 2023 reeds ingediend bij het Ministerie van Financiën. Conform de Landsverordening APC dient het pensioenfonds haar jaarrekening en het jaarverslag van het voorgaande jaar, vóór 1 augustus van het lopende kalenderjaar vast te stellen en aan de minister aan te bieden. In het jaarverslag wordt, naast de rapportage over de financiële resultaten, ook teruggeblikt op belangrijke ontwikkelingen die van invloed waren op het pensioenfonds in het jaar 2022. Ook het afgelopen jaar was een bijzonder jaar. Ondanks de maatregelen ter mitigering van de effecten van de coronapandemie en het opengaan van de grenzen, verkeerde de wereld in aanzienlijke onrust, mede veroorzaakt door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, de extreem hoge inflatie en de interventies van centrale banken om de inflatie het hoofd te kunnen bieden. Dit heeft nog steeds flinke invloed op de wereldwijde economie en de financiële markten.

Ondanks een wisselvallig jaar met onrust in de wereldeconomie, bedraagt de dekkingsgraad per eind december 2022, 103,7%.

Het jaar 2022 was een uitdagend jaar voor de economie van Curaçao. De inflatie is toegenomen in vergelijking met het voorgaande jaar. Dit was voornamelijk het gevolg van de stijgende wereldwijde grondstofprijzen, met name voedsel en energie, en de impact daarvan op lokale prijzen. Daarentegen genoot het toerisme in 2022 een opleving met een toename in bezoekersaantallen vergeleken met 2020 en 2021. De financiële dienstensector bleef stabiel in 2022. Ondanks de uitdagingen die werden veroorzaakt door wereldwijde economische onzekerheden, hebben onze

financiële instellingen hun veerkracht en stabiliteit bewezen. Al met al heeft Curaçao in 2022 een belangrijke stap gezet in de richting van economisch herstel. Hoewel er

uitdagingen blijven, zijn er duidelijke tekenen van veerkracht en is er potentieel voor verdere groei. Voor APC betekent dit dat het fonds alert moet blijven op de economische ontwikkelingen en de potentiële impact hiervan op haar investeringsportefeuille. APC blijft zich inzetten voor een prudent beleggingsbeleid om de belangen van haar gepensioneerden en deelnemers te waarborgen en tegelijkertijd duurzame groei te bevorderen. Het pensioenfonds staat midden in de gemeenschap, is zich bewust van haar positie hierbinnen en levert middels haar lokale investeringen een waardevolle bijdrage aan de verdere ontwikkeling van een duurzame economie van het Land Curaçao. APC kijkt vooruit en bouwt duurzaam verder aan de toekomst samen met haar stakeholders.

______

Op de foto v.l.n.r.: Ramiro Griffith (Adjunct Directeur APC), Evelyn Kruithof-Bor (Directeur APC), Minister Javier

Silvania (Financiën) en Cindy Jozefa-Do Rego, (Voorzitter van het APC-bestuur)

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket