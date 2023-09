Diputado Thielman ta bishitá kas den Antriol

09/11/2023 Hennyson Thielman

13 di sèptèmber entre 2or di mèrdia i 6or di atardi

Diputado Hennyson Thielman ta kontinuá ku su bishitanan na kas den bario. Djaweps awor, 13 di sèptèmber 2023, bario di Antriol ta na turno. Entre 2or di mèrdia i 6or di atardi e mandatario lo ta presente den e bario, kompañá pa su tim di kolaboradornan, pa kòmbersá ku abitantenan i skucha nan deseonan i loke ta biba den nan bario. E tim ta yuda den e proseso di duna kontinuashon serka koleganan interno.

Kada luna diputado Thielman huntu ku su tim ta skohe un bario ku e lo bai bishitá. Durante e bishitanan akí e mandatario ta bishitá siudadanonan ku ta deseá esei na nan kas. Siudadanonan ku ta interesá i ta deseá esaki por registrá, mandando un mensahe pa medio di un Whatsapp na +599 7706943 i/òf manda un imeil na: gedeputeerde.thielman@bonairegov.com.

Diputado Thielman ta duna hopi balor i importansia na e bishitanan na kas. Nan no ta fasilitá solamente abitantenan ku tin problema ku transporte pa bishitá e mandatario na su ofisina. Tin siudadano tambe ku ta sinti nan mas kómodo den nan ambiente di kas.

Abo ta deseá pa diputado pasa kombersá ku bo den bario di Antriol?

Registrá awe mes!

Gedeputeerde Thielman op huisbezoek in Antriol

11 sep 2023 Hennyson Thielman

13 september tussen 14.00 en 18.00 uur ‘s middags

De huisbezoeken van gedeputeerde Hennyson Thielman in de wijken gaan door. Aanstaande donderdag, 13 september 2023 is Antriol aan de beurt. Tussen 14.00 en 18.00 uur is de bewindsman aanwezig in de wijk, vergezeld van zijn team van medewerkers, om met de buurtbewoners te spreken en te luisteren naar hun wensen en wat zich afspeelt in de wijk. Het team zorgt voor de follow up bij de interne collega’s.

Gedeputeerde Thielman kiest samen met zijn team elke maand een woonwijk uit die hij zal bezoeken. Tijdens deze bezoeken, zal hij de buurtbewoners die dat op prijs stellen, thuis bezoeken. Inwoners die daar interesse in hebben en dat wensen, kunnen zich hiervoor aanmelden, door een whatsapp te sturen naar +599 7706943 en/of een naar: gedeputeerde.thielman@bonairegov.com.

Gedeputeerde hecht veel waarde en belang aan deze huisbezoeken. Niet alleen faciliteert dit de buurtbewoners die moeite hebben met het vinden van transport om de bewindsman op zijn kantoor te bezoeken. Er zijn ook inwoners die zich thuis meer op hun gemak voelen.

Wenst u dat de gedeputeerde bij u langs komt in Antriol?

Registreert u zich dan vandaag nog!

