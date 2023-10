Notisia di polis di djabièrnè 20 di òktober te ku djaweps 26 di òktober 2023 / Politieberichten van vrijdag 20 oktober tot en met donderdag 26 oktober 2023

Notisia di polis di djabièrnè 20 di òktober te ku djaweps 26 di òktober 2023

Kòntròl di tráfiko plania

Riba djaluna 23 di òktober i djamars 24 di òktober a tene kòntròlnan di tráfiko plania na Kaya J.N.E. Craane i an altura di Kaya Barakuda. Durante di e kòntròlnan aki a kontrolá si shofùrnan tin un reibeweis bálido i dokumentonan di seguro bálido.

Durante e kòntròl na Kaya J.N.E. Craane a para i kontrolá un total di 15 shofùr, pa kua a duna tres but.

Esakinan tabata pa lo siguiente:

2x manehá si reibeweis bálido

1x manehá sin faha di seguridat bisti

Durante e kòntròl na altura di Kaya Barakuda a para i kontrolá un total di 12 shofùr, kaminda a duna 6 but. Algun shofùr a kometé mas di un violashon.

E violashonnan tabata lo siguiente:

2x manehá sin seguro bálido

2x manehá sin reibeweis bálido

3x manehá sin faha di seguridat bisti

durante di e kòntròl aki shofùr di un outo no por a mustra un reibeweis bálido ni tampoko prueba di seguro bálido. Ademas e tabatin un prueba di identidat ku a kaduká tambe. Su pasahero no tabatin ningun dokumento huntu kuné. A hiba e personanan aki warda di polis pa investigashon mas aleu. For di e investigashon a resultá ku e pasahero tabata permanesé i manera ilegal riba e isla. P’esei a oblig’é pa bandoná e isla e siguiente dia mes riba su mes gastunan. A hiba e outo warda pa ward’e te na momentu ku e doño por mustra un reibeweis i dokumentunan di seguro bálido.

Kiebro den kas

Riba djamars 24 òktober dia drenta keho di kiebro den un kas bou di konstrukshon na Punt Vierkant. Entre djaluna 23 i djamars 24 di òktober, deskonosínan a duna nan mes entrada pa e kas i a bai ku vários hèrmènt. Ta trata di entre otro un zag di sirkulo kolo hel/pretu di marka DeWalt, un “Hammerdrill” ku dos bor kolo hel/pretu di marka DeWalt i un “Compund zaag’ kolo hel/pretu di marka DeWalt. Ta investigando e kaso.

Aksidente entre 4 vehíkulo

Den oranan trempan di mainta riba djamars 24 di òktober, un aksidente entre kuater (4) vehíkulo a tuma lugá riba Bulevar Miguel A. Pourier. Ambulans a transportá shofùr di un di e outonan pa hospital pa tratamentu médiko. A será e kaminda pa un ratu pa asina CRS i ambulans por a ehersé nan tareanan di manera seif. Algu despues e patruya i personal di brantwer a limpia e kaminda promé ku a habrié bek pa tráfiko.

Ladronisia for di den outo

Riba djaluna 23 di òktober a drenta keho di ladronisia for di un outo ku tabata stashoná dilanti di un kas situá na Kaya Cauca. Entre djadumingu 22 i djaluna 23 di òktober, deskonosínan a bai ku e tayer di banda drechi patras di e outo. Ta investigando e kaso.

Detenshon

Riba djasabra 21 di òktober a detené un hòmber di inisial F.J.H na un establesimentu sitúa na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot pa maltrato i destrukshon. E sospechoso a maltratá un trahadó di e establesimentu i a destruí algun artíkulo den e establesimentu. Durante di su detenshon por a nota ku e sospechoso tabata papai ku lenga pisa i tambe ku su aliento tabata hole alkohòl. Despues ku a listr’e a topa ku kantidat chikitu di yerba paresido na mariwana den su saku. A konfiská esaki.

Aksidente ku siklista i skuter

Alrededor di 5 or di atardi di djabièrnè 20 di òktober, meldkamer sentral a risibí notifikashon tokante un aksidente entre un siklista i un skuter riba Kaya Internashonal. Shofùr di e skuter a keda herida i personal di ambulans a trat’e na e sitio mes. E no mester a bai hospital. E siklista tabata un mucha hòmber di 13 aña ku no a keda herida pero si a spanta. A será e kaya na e krusada T ku ta konektá Kaya Internashonal ku Kaya Maximiliana Rosario pa un ratu.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 20 oktober tot en met donderdag 26 oktober 2023

Geplande verkeerscontrole

Op maandag 23 oktober en dinsdag 24 oktober werden een geplande verkeerscontroles gehouden aan de Kaya J.N.E. Craane en ter hoogte van de Kaya Barakuda. Tijdens de controles werd gecontroleerd of men over een geldig rijbewijs en geldige verzekeringsdocumenten beschikt.

Bij de controle aan de Kaya J.N.E. Craane werden in totaal 15 bestuurders gestopt en gecontroleerd waarbij er drie bekeuringen werden uitgeschreven.

Deze waren als volgt:

2x voor het rijden zonder geldig rijbewijs

1x voor het rijden zonder veiligheidsgordel aan.

Bij de controle ter hoogte van de Kaya Barakuda werden in totaal 12 bestuurders gestopt en gecontroleerd waarbij er 6 zijn bekeurd. Sommige bestuurders hadden meer dan één overtreding gepleegd.

De overtredingen waren als volgt:

2x rijden zonder een geldige verzekering

2x rijden zonder geldig rijbewijs

3x rijden zonder veiligheidsgordel aan

Tijden deze controle kon de bestuurder van een auto geen geldig rijbewijs en geen geldig verzekeringsbewijs tonen. Bovendien had hij een verlopen identiteitsbewijs bij zich. De bijrijder had helemaal geen documenten bij zich. Deze personen werden meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat de bijrijder zich illegaal bevond op het eiland. Hierdoor werd zij verplicht om de volgende dag, op eigen kosten, het eiland te verlaten.

De auto werd in bewaring genomen totdat de eigenaar een geldig rijbewijs en geldige verzekeringsdocumenten kan tonen.

Inbraak woning

Op dinsdag 24 oktober werd aangifte gedaan van inbraak in een woning in aanbouw in Punt Vierkant. Onbekenden hebben zich tussen maandag 23 en dinsdag 24 oktober toegang verschaft tot de woning in aanbouw en hebben verschillende gereedschappen meegenomen. Dit waren onder andere een geel/zwarte DeWalt cirkelzaag, een DeWalt Hammerdrill met twee geel/zwarte boren en een geel/zwarte DeWalt Compound zaag. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding tussen 4 voertuigen

In de vroege ochtenduren op dinsdag 24 oktober vond een aanrijding tussen vier (4) voertuigen plaats op de Bulevar Miguel A. Pourier. De bestuurder van één van de auto’s werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. De weg werd even afgezet zodat CRS en de ambulance in alle veiligheid hun werk konden uitoefenen. Later werd weg door de patrouille en brandweerpersoneel schoongemaakt voordat het weer werd vrijgegeven voor verkeer.

Diefstal vanaf voertuig

Op maandag 23 oktober werd aangifte gedaan van diefstal vanaf een auto die bij een woning aan de Kaya Cauca geparkeerd stond. Tussen zondag 22 oktober en maandag 23 oktober hebben onbekenden de rechterachterband van de auto meegenomen. de zaak wordt onderzocht.

Aanhouding

Op zaterdag 21 oktober werd een 40-jarige man met initialen F.J.H. bij een bar/restaurant aan de Bulevar Gobernador Nicolas Debrot aangehouden voor mishandeling en vernieling. De verdachte had de werknemer van de bar/restaurant mishandeld en enkele goederen in het restaurant vernietigd. Tijdens de aanhouding kon waargenomen worden dat de man met dubbel tong sprak en dat zijn adem naar alcohol rook. Na zijn fouillering werd ook een kleine hoeveelheid op marihuana lijkende kruid in zijn zak gevonden. Dit werd in beslag genomen.

Aanrijding fietser en scooter

Rond 17:00 uur op vrijdag 20 oktober kreeg de centrale meldkamer melding over een aanrijding tussen een fietser en een scooter aan de Kaya Internashonal. De bestuurder van de scooter raakte gewond en werd ter plekke door het ambulance personeel behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De fietser was een 13-jarige jongen. Hij had geen letsel opgelopen maar was wel geschrokken. Bij de T-kruising van de Kaya Internashonal en de Kaya Maximiliana Rosario werd de weg tijdelijk afgesloten.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.

