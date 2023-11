CRA/KHN CUR Leidt Samenwerking om Controles in de HORECA te Verbeteren

CRA/KHN CUR (Curacao Restaurant Association/Koninklijke Horeca Nederland Curaçao) heeft op 31 oktober een belangrijke vergadering gehouden met diverse belanghebbende partijen, waaronder MEO, GMN, Brandweer en CBA (Chinese Business Association), om de recent toegenomen activiteiten van de overheid met betrekking tot controles in HORECA te bespreken.

Hoewel het belang van deze controles wordt erkend, zijn CRA/KHN CUR en CBA van mening dat de uitvoering ervan verbeterd kan worden. Tijdens de vergadering is besloten om gezamenlijk te werken aan een gestructureerde aanpak die niet alleen aan de regelgeving voldoet, maar ook de belangen van alle betrokken partijen respecteert.

Enkele belangrijke punten die tijdens deze meeting besproken werden zijn o.a.

– Controles en checklijst van overheidswege;

– Voedsel en veiligheid hygiëne trainingen;

– Wijze waarop de horecaondernemers worden benaderd door het multidisciplinaire team van MEO tijdens de inspectie en de impact hiervan op de gasten in de horecagelegenheden.

Dhr. Circkens, voorzitter van KHN-CUR benadrukte het belang van deze samenwerking: “Door gezamenlijk te werken kunnen we ervoor zorgen dat de controles op een effectieve en eerlijke manier worden uitgevoerd. Het is van essentieel belang dat we allemaal bijdragen aan een veilige en gezonde omgeving voor zowel consumenten als ondernemers.”

CRA/KHN CUR kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met alle betrokken partijen en zal blijven streven naar een transparant en rechtvaardig controlesysteem in HORECA.

CRA/KHN CUR Leads Collaboration to Improve inspections in HORECA

CRA/KHN CUR (Curaçao Restaurant Association/Royal Hospitality Netherlands Curaçao) held an important meeting on October 31st with various stakeholders, including MEO, GMN, Fire Department and CBA (Chinese Business Association), to discuss the recent increase in government activities regarding inspections in the HORECA sector.

While the importance of these inspections is recognized, CRA/KHN CUR and CBA believe that their implementation can be improved. During the meeting, it was decided to jointly work on a structured approach that not only complies with regulations but also respects the interests of all parties involved.

Some important points that were discussed during this meeting include:

– Inspections and checklist by the government;

– Food and safety hygiene training;

– Way in which the hospitality entrepreneurs are approached by the multi-disciplinary team of MEO during the inspection and the impact here on the guests in the hospitality establishments.

Mr. Circkens, chairman of KHN-CUR, emphasized the importance of this collaboration: “By working together, we can ensure that the inspections are carried out in an effective and fair manner. It is essential that we all contribute to a safe and healthy environment for both consumers and entrepreneurs.”

CRA/KHN CUR looks forward to a fruitful collaboration with all parties involved and will continue to strive for a transparent and fair control system in the HORECA sector.

