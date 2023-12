Introdukshon

Ya nos ta yegando momentunan kulminante pa Kòrsou por sera konosí

i presensia e di 52 edishon di festival di tumba 2024.

Un festival kaminda Kòrsou lo bai sera konosí ku inovashon. Hopi ta e

trabounan ku a tuma lugá pa por yega na e organisashon di e festival di

mas grandi aki na Kòrsou i esun di mas aña den nos hemisferio.

Manfred Gomes a forma un tim pa yuda direktiva di AMAK den e

organisashon di tumba mirando ku e festival di awendia no ta e festival

di ayera mas. E evento a bira di tal magnitut ku direktiva mester a

buska algun persona ku konosementu vasto riba sierto materia pa

yuda direktiva kana den e direkshon di e Festival di Tumba 2024 100 X

Kiko tur a tuma luga pa yega na e di 52 edishon

Direktiva di AMAK huntu ku su kolaboradornan i kordinadónan, a reuní na

vários okashon pa hasi preparashonnan nesesario pa lokual ta trata

festival di Tumba 2024, ku por sierto ta tuma lugá hopi tempran otro aña.

Dia 14 di yanüari 2024 ya ta e dia di inskripshon pa tumba, miéntras ku e

dianan di Festival di Tumba ta di 22 pa 26 di yanüari 2024.

E espektativanan pa e festival aki ta hopi grandi.

Direktiva di AMAK huntu ku su komishonnan ta poniendo atenshon

máksimo na tur parti di e magno evento aki. Asina pues tin un komishon ku

ta trahando riba proposishonnan pa hasi partisipashon di spesialmente nos

hóbennan hopi atraktivo.

Aparte di esei, tabata tin vários reunionnan importante ku a tuma lugá, pa

loke ta trata produkshon di Festival di Tumba na un nivel mas haltu.

A traha riba un plan di infrastruktura ku repartishon di e kompleho di

Curaçao Festival Center (CFC) den vários áreanan, kaminda ta krea mas

fasilidat pa e públiko. Esaki lo bira un dje puntonan ku lo bai duna Festival

di Tumba 2024 un dimenshon nobo i mas adaptá na e tempu modèrno.

Otro reunionnan importante ku a tuma lugá tabata ku esnan enkargá ku

zonido i tambe ku e komishon ku ta enkargá ku e parti di promoshon

intensivo pa e evento di Festival di Tumba.

Direktiva di AMAK durante reunion general i reunion ku lidernan di banda

a atendé tur punto di atenshon di e Festival.

Tin bon interes pa partisipashon

E interes pa partisipá na Festival di Tumba 2024 ta grandi i ounke e tempu

di preparashon ta kòrtiku, AMAK tin e konfiansa ku nos lo bai haña

Tumbanan na nivel hopi haltu.

E premionan ku durante Festival di Tumba 2023 a keda otorgá, lo keda

igual pa e próksimo festival di tumba 2024 i esaki danki na e gran

kolaborashon di tur e Branding Partnernan ku ta kere den Festival di

Tumba

Finalmente direktiva di AMAK ta pidi tur dirigente di banda, areglista,

kompositornan i kantantenan, pa keda hasi nan preparashonnan di un

forma optimal pa di e forma ei logra un presentashon eksitoso, durante nos

magno evento, ku ta festival di tumba 2024.

Tema di festival di tumba

Den kuadro di modernisashon di e festival, direktiva di AMAK a yega na e

idea pa duna festivalnan di tumba di awor i den futuro un tema spesífiko ku

lo bai keda nota den e infrastuktura rondo di e festival. E aña aki e tema ta

Nos playanan.

Balor riba nos ritmo di tumba

Ta bon pa nos tira un bista i reflehá riba e importansia ku nos ritmo di

tumba tin, no solamente ta den festival di Tumba, sino tambe e ritmo di

tumba ta un aporte grandi pa nos kultura, ekonomia, turismo i identidat.

No ta sin mas ku den añanan 70 nos músikonan- baluarte di e tempu ei

manera Boy Dap, Shonma Salsbach, Edgar Supriano, Juan Camelia, Chal

Atalita tur di felis memoria i algun hóben i hopi otro mas bou di direkshon

di Peng de Windt tambe di felis memoria a logra konvensé komité di

Karnaval na 1971 bou di presidensia di defuntu Omalio Merien pa

konsiderá nos ritmo di tumba enbes di kalipso komo e ritmo ofisial durante

temporada di karnaval.

E simia ku esnan menshoná a sembra na 1971 i ku despues na 1973 a kai

bou di responsabilidat di AMAK, a bira un pila kultural fuerte den nos

komunidat.

Si kompará hopi festival di kompetensia ku Internashonalmente no a keda

eksistí pa hopi aña, dirigentenan di AMAK huntu ku Partnernan ku ta kere

den e Festival si a pèrkurá pa e Festival por sigui krese bira un evento

sólido di nos bida kultural durante 52 aña.

Na momentu ku un turista bishitá nos pais, e kier skucha algu diferente na

loke e la kustumbrá ku n’e kaba. Pa e turista ta importante pa sa ku

realmente kiko ta di nos i kon e por eksperensi’é.

Ehèmpelnan klásiko internashonal ta ku Brasil ta mantené su Samba,

Trinidad ta mantené su kalipso durante e aktividatnan di karnaval i nos tin

ku kuida nos ritmo di tumba.

E echo ku aktualmente di parti di Ministerio di Hustisia a habri posibilidat

pa otro ritmonan aheno di nos kultura infiltrá den nos karnaval, por afektá

e balor di nos tumba i por kondusí ku nos ta bai bèk den e époka di 1970,

aña kaminda originalmente kalipso tabata dominá den nos karnaval.

Direktiva di AMAK ta spera sinseramente ku despues di evaluashon di

Karnaval 2024,ta bon ku tur “grupo” di interes,sinta huntu pa nos analisá i

definí ta kiko ta na interes di nos pais.

Transmishon

Gastunan pa organisá festival di tumba a subi ku 40%, i pa por kubri e

gastunan adishonal, direktiva di AMAK a tuma e desishon pa bini ku su

propio plataforma di streaming. Esaki posiblemente lo trese un tiki mas

entrada ku añanan anterior.

Pa produsí Festival di Tumba ta algu hopi kostoso, pasobra mester kubri

gastunan di produkshon, dekorashon i infrastruktura.

Ademas di esaki, tin un gastu hopi haltu ku ta bai afektá festival di Tumba

ku ta pone ku AMAK mester optené mas entrada, pa medio di su mes

plataforma ku yama Nos Tumba, i transmishon via di PPV for di Flow.

Te na e momentunan aki direktiva di AMAK no por garantisá Transmishon

liber riba e dia Final. Esaki ta dependé di deliberashonnan ku ta tumando

lugá kaminda por evitá gastunan haltu inesperá.

Benta di karchi i kòntròl

Durante reunionnan di preparashonnan intensivo ku komishon di Festival

di Tumba 2024 a tene, benta i kòntròl di karchinan di Festival di Tumba

tabata un punto importante.

Despues di un análisis a trata na yega na un fórmula pa ban traha mas

efisiente tòg den un forma ménos kostoso.

Direktiva di AMAK a logra di sera un konvenio importante ku e kompania

Sentro di Pago Tu y Yo, ku tin un kantidat grandi di puntonan di benta i ku

tabata dispuesto pa asumí e responsabilidat di benta di karchi no

solamente den su filialnan, pero tambe pa pèrkurá pa e puntonan di benta

sobra manera 24 Uur uit de Muur na pòmp di gasolin Sta. Maria, Ticket

Point Curaçao na Zeelandia, Around the clock na Rio Canario, ESO events

(Evento Show i Otro) i Fun Miles por sigui rebendé e karchinan di entrada.

Aparte di benta di karchi, Sentro di Pago Tu y Yo a fasilitá un sistema di QR

Code ku lo ser agregá riba tantu karchinan di benta komo esnan no pagá.

Ademas di distribushon i benta di karchi, Sentro di Pago Tu y Yo lo duna

asistensia na kòntròl den tur e diferente sekshonnan durante Festival di

Tumba.

Karchi di entrada pa sekshon ta General ta kosta Naf.90 i pa sekshon di Red

Carpet f.345 i ta optenibel for di djawéps 21 di desèmber na tur e punto

nan di benta ariba menshoná.

Na 24 Uur uit de Muur i Ticket Point Curaçao bo tin e posibilidat di kumpra

bo Karchi pa festival di tumba 2024 den 2 pago. Por pasa na puntonan aki

pa mas informashon.

Speshal di Licores Maduro

Finalmente un anunsio hopi importante ta ku djasabra awor dia 23 di

desèmber, Licores Maduro komo un forma di regalo na su klientenan lo

pèrkurá pa un speshal di benta di karchinan di festival di tumba 2024 ku ta

tuma lugá na The Store di 10 or di mainta pa 12 or,di mèrdia riba 150

karchi na preis redusí di ang.65 i 100 karchi pa red carpet na rason di 300

florin.

Inovashonnan Festival di Tumba 2024 :

Manera anteriormente deskribí den e komunikado, AMAK pa e festival

2024 ta introdusí un kantidat di inovashon. Seguidamente nos ta resumí

esakinan.

 E app di TUMBA ta brinda awor e fasilidat ku fanátikonan di Tumba

tambe por vota riba e anochi final via di e app. Esaki no ta tin nada di

haber ku puntuashon di huradonan. Esaki ta un kompetensia entre

fanátikonan kende tin e oportunidat di gana premio si nan skohe e

sekuensia korekto di e resultado final di e festival.

 Sentro di Pago Tu y Yo lo ta e kompania enkargá ku benta di karchi di

tumba i kòntròl na portanan.

 A implementá un sistema di QR code kòntròl na tur entrada durante di

Festival di Tumba

 Ta kambia entradanan pa Red Carpet pa krea mas espasio i hasi esaki

ménos aglomerá pa por drenta i sali e área di Red Carpet

 Lo bai tin un área den Red Carpet tambe kaminda e fanátikonan ubiká

den Red Carpet tin e posibilidat pa por kumpra algu pa sisti e stoma

 Reshape foodcourt

 Por tuma nota ku e promoshonnan di Festival di Tumba 2024 a bira a

muchu mas aktivo riba medianan soshal

 AMAK ta bai tin su propio aplikashon di streaming ku tur hende por

download for di awor i sigui e tumbanan di e añanan anterior, kontadó

di kuentanan, promoshon tokante tumba, podcastnan dirigí riba

Festival di Tumba 2024.

 E streaming app aki ku yama “Nos Tumba” . Esaki ta grátis te dia 15 di

yanüari 2024. Despues di 15 di yanüari e app aki lo bira un app di

PPV.

 Festival di Tumba 2024 lo ta mará na un tema : Nos Playanan. Esaki lo

bin bèk den nos diseñonan i tambe e stage di festival di tumba lo por

tuma nota di e dekorashon den e tema. Nos ke trata pa via di e tema pa

yuda bende nos Kòrsou mas ainda. Sigur awor ku nos ta muchu mas

aktivo riba medio sosial media i tambe streaming.

 E pasarela pa e interpetenan di tumba lo keda bahá un poko mas abou

pa nan por tin miho interakshon ku e fanátikonan den Red Carpet

 AMAK i Branding Partner nan di Festival di Tumba ta bai yuda kubri

algun gastu di bras i di unifòrm pa e bandanan ku ta kompeti den

festival di Tumba.

Kompanianan ku ya a konfirmá nan partisipashon komo partner di

Festival di Tumba 2024

Mas abou por tuma nota di e kompanianan ku ya a konfirmá nan

partisipashon komo branding partner pa e festival di tumba 2024 100X. Tin

mas kompania ku nos ta pendiente nan konfirmashon pa ta den e evento

magno aki.

Kompanianan ku a konfirmá:

– Licores Maduro

– FLOW

– Venequip

– Star Motors

– Reshapers (enkargaku e parti di merkadeo)

– Medical Laboratories Services

– JetAir

– OWCS

Klousura

Komo parti final di nos informashon direktiva di AMAK ta gradisí tur

branding partners, kolaboradónan, músikonan, artistanan, areglistanan,

kompositornan i abo fanátikonan di festival di tumba ku ta den e

preparashon pa hasi e festival di tumba 2024 E festival i keda pendiente pa

e informashonnan final pa e festival di tumba

