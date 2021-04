Deklarashon Gezaghèber Rijna tokante Dia di Rincon 2021 Verklaring van Gezaghebber Rijna in verband met dia di Rincon 2021

Deklarashon di Gezaghèber Edison Rijna riba 29 di aprel 2021

Kralendijk – Bon dia tur,

Manera mi a splika siman pasá, e aña akí nos no por selebrá Dia di Rincon manera nos ta kustumbrá. Por selebrá e dia sí den seno familiar teniendo kuenta ku e reglanan di nivel di riesgo 4. Hendenan bibá den un kas por bai bishitá un otro famia, na tur no tin mag di tin mas ku 10 adulto ku ta bini huntu.

No por tene fiesta òf evento. Pa evitá aglomerashon mi ta urgi hende ku no ta bibá na Rincon, òf no ta traha ei, pa no bai Rincon. No tin aktividat festivo pa selebrá. Lo tin solamente aktividatnan virtual ku públiko por sigui via medionan sosial.

Si resultá ku tin aglomerashon tòg na Rincon, polis lo aktua mesora.

Ministerio Públiko ta informá ku nan ta hisa e but pa aglomerashon na e suma máksimo di 280 dòler. Ta subi tambe e but pa violensia kontra polis i si hende insultá polis.

Tur e medidanan di prekoushon akí ta pa evitá ku e vírùs di corona por plama. Nos tur ta lamentá ku Dia di Rincon no por sigui. Ami ta sali na defensa di salú di un i tur. Mi ta hasi un apelashon riba bo sentido síviko i spera ku bo ta hasi meskos pa asina otro aña nos por selebrá Dia di Rincon normal atrobe.

Mi ke hasi un apelashon en partikular na nos hóbennan pa nan respetá e reglanan eksistente. Tene kuenta ku si bo aktua iresponsabel, esei tin konsekuensia pa bo mes, bo famia, i nos komunidat.

Mi ke bisa por último ku ta tradusí e deklarashon akí na spañó i ingles i ku ta pone nan riba medio sosial pa asina nos komunidat kompletu ta informá.

Verklaring van Gezaghebber Edison Rijna op 29 april 2021

Kralendijk – Goedemorgen,

Zoals ik vorige week uitlegde, kunnen wij Dia di Rincon niet vieren zoals wij dat gewend zijn. Deze dag kan wel in familiekring gevierd worden, waarbij rekening gehouden moet worden met de regels van risiconiveau 4. Mensen die een huishouding met elkaar vormen mogen bij een ander gezin op bezoek gaan, er mogen niet meer dan 10 volwassenen bij elkaar komen.

Er kunnen geen feesten of evenementen gehouden worden. Om samenscholing te voorkomen vraag ik nadrukkelijk aan iedereen die niet in Rincon woont of daar werkt, om niet naar Rincon te gaan! Er zijn geen festiviteiten. Er zullen virtuele activiteiten zijn die het publiek via social media kan volgen.

Als er in Rincon toch samenscholingen zijn, zal de politie meteen optreden.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat de boete voor samenscholing verhoogd wordt naar een maximum van 280 dollar. Ook de boete voor geweld tegen de politie en het beledigen van de politie wordt verhoogd.

Al deze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om te voorkomen dat het coronavirus zich verspreidt. Wij vinden het heel jammer dat Dia di Rincon niet door kan gaan. Ik kom op voor de gezondheid van iedereen. Ik doe een beroep op u als verantwoordelijke burger en hoop dat u daar gehoor aan geeft. Zodat wij volgend jaar Dia di Rincon weer normaal kunnen vieren.

Ik wil in het bijzonder onze jongeren vragen om zich aan de bestaande regels te houden. Hou er rekening mee dat als jij je onverantwoordelijk gedraagt, dat gevolgen heeft voor jezelf, je familie en onze samenleving.

Ik wil tot slot zeggen dat deze verklaring ook in het Spaans en Engels is vertaald, de teksten worden op social media geplaatst zodat de hele samenleving geïnformeerd is.

Statement by Island Governor Edison Rijna on April 29th 2021

Kralendijk – Good afternoon,

As I explained to you last week, this year we are not able to celebrate Dia di Rincon as we have previously been used to. It is possible, however, to celebrate this day with your family if you adhere to the rules that apply to risk level 4. People who form one household together may visit another family, but no more than 10 adults may come together.

It is not permitted to hold parties nor events. To prevent gatherings, I explicitly request everyone who does not live or work in Rincon not to go to Rincon! There are no festivities. There will only be some virtual activities, which may be followed via social media.

Should there be gatherings in Rincon anyway, the police will act immediately. The Public Prosecution Service announces that the fine for gatherings will be increased to a maximum of $ 280. The fine for violence against the police and for insulting the police will also be increased.

All these precautions are put in place to prevent coronavirus from spreading. We are very sorry that Dia di Rincon cannot take place. I am standing up to protect the health of all people. I appeal to you to be responsible citizens and I hope you will comply, so that next year we can celebrate Dia di Rincon in the normal way.

I would especially like to ask our young people to adhere to the rules in place. Keep in mind that if you behave irresponsibly, there will be consequences for you, your family and our society.

Finally, I would like to point out that this statement has also been translated into Dutch, Papiamento and Spanish and these texts will be published on social media so that the whole society is informed.

Declaración del Teniente Gobernador Edison Rijna del 29 de abril 2021

Kralendijk – Buenos días a todos,

Como ya dije la semana pasada, este año no vamos a poder celebrar el día de Rincón de la manera acostumbrada. Sí podremos celebrar la ocasión en familia, teniendo bien en cuenta las reglas que se aplican al nivel de riesgo 4, es decir, que los habitantes de un hogar pueden ir de visita a casa de otra familia, siempre y cuando, en total, no haya más de diez adultos presentes.

No se permiten fiestas y eventos. A fin de evitar las aglomeraciones, pido encarecidamente a todo aquel que no viva o trabaje en Rincón que no se dirija a Rincón. No habrá festividades. Sí habrá actividades virtuales que público podrá seguir a través de las redes sociales.

La policía actuará inmediatamente en caso de que, no obstante, se constaten aglomeraciones. El Ministerio Público señala que se aumentará la multa por aglomeraciones hasta el importe máximo de 280 dólares. También se aumentará la multa por violencia e insultos en contra de agentes policiales.

Todas estas medidas de precaución se toman con el fin de evitar la propagación del coronavirus. Todos lamentamos no poder celebrar el Día de Rincón este año. Mi decisión es velar por la salud de todos y hago un llamado al sentido cívico de todos, contando con su observancia de estas medidas, de manera que el año que viene ya podamos celebrar nuevamente el Día de Rincón de la manera acostumbrada.

Hago un llamado especialmente a los jóvenes a que respeten las reglas. Tengan en cuenta que, si no actúan de manera responsable, las consecuencias serán para ustedes mismos, sus familiares y nuestra comunidad entera.

Por último, quiero señalar que esta declaración también está disponible en papiamento, holandés e inglés. El texto y las traducciones se publicarán en las redes sociales para que toda la comunidad esté informada.