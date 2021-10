Notisia di polis di djaluna 4 di òktober te ku djárason 6 di òktober 2021/Politieberichten van maandag 4 oktober tot en met woensdag 6 oktober 2021

Notisia di polis di djaluna 4 di òktober te ku djárason 6 di òktober 2021

Kòntròlnan di tráfiko planiá

Riba djamars 5 di òktober den oranan di atardi a tene kòntròlnan di tráfiko na altura di Kaya C.E.B. Hellmund i Kaya Carlos A. Nicolaas. Durante di e kòntròlnan aki a kontrolá un total di 37 vehíkulo kaminda a duna prosèsferbal pa e siguiente violashonnan:

3x pa manehá sin faha di seguridat bisti

5x pa manehá sin seguro

2x pa manehá sin reibeweis

1x pa uzo di telefòn durante ku ta manehá

KPCN ta preokupá tokante e kantidat grandi di aksidentenan ku herido ku ta tumando lugá últimamente. Bistimentu di faha di seguridat den outo i hèlm riba bròmer /skuter ta yuda ku tin ménos herido.

Uzo di telefòn bou di stür ta un gran malechor. Na momentu ku nos uza nos telefòn, nos ta ménos alerta. Ora atendé ku radio, kome òf ta di focus muchu riba e tráfiko nos tras, durante ku nos ta manehá, tambe ta un distraishon grandi. Pone bo telefòn riba ‘flightmode’ i pone for di bo bista. Asina bo ta prevení e tentashon pa wak tòg. Ora bo ta tuma parti den tráfiko ta importante pa bo ta presente konsientemente. Si bo ta ferwagt un app òf yamada, mèldu adelantá , promé ku bo subi outo, ku bo no ta bai ta alkansabel pa un ratu.

A kita reibeweis di shofùr fuma

Den oranan di mardugá di djaluna 4 di òktober a para un outo pa kòntròl despues di kua a resultá ku e shofùr tabata bou di influensia di alkohòl. Su reibeweis i seguro tambe a kaduká. A detené e shofùr, a kita su reibeweis i el a haña un prosèsferbal pa manehá sin reibeweis i seguro bálido. A bai ku e outo warda te ora ku por mustra un reibeweis i seguro bálido.

Aksidente ta resultá den maltrato i destrukshon

Riba djamars 5 di òktober un aksidente entre un bus i outo a tuma lugá riba Kaminda Djabou. E bus, ku yen di mucha aden, a bèk pa sali for di un sitio di stashoná i hasiendo esaki no a mira e outo ku tabata biniendo, ku komo konsekuensia ku e outo a dal den banda di e bus. Shofùr di e outo a bira histériko komo ke el a kere ku su yunan ku tabata den outo, tabata herida dor di e choke. El a baha for di su outo i a trata na ranka shofùr di e bus saka for di den e bus. Seguidamente el a dal e shofùr di e bus den su kara. Despues el a kue algun baranka i a kibra e glasnan di e bus. A detené e shofùr di e outo, un hòmber di inisial S.I.V. N, di 35 aña, en konekshon ku maltrato i destrukshon. Niun di e muchanan, ni ámbos shofùr no tabata herida a konsekuensia di e aksidente.

Outo na kandela

Den mardugá di djamars 5 pa djárason 6 di òktober, sentral di polis a risibí notifikashon ku un outo, pa motibu ainda deskonosí, a kore drenta mondi na altura di Kaminda Djabou. A konsekuensia di e impakto e outo a pega kandela. Brantwer i a bin na e sitio i a paga e kandela. Personal di ambulans a atendé na e sitio mes ku e shofùr.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 4 oktober tot en met woensdag 6 oktober 2021

Geplande verkeerscontroles

Op dinsdag 5 oktober werd in de middaguren een geplande verkeerscontroles gehouden ter hoogte van de Kaya C.E.B. Hellmund en de Kaya Carlos A. Nicolaas.

Tijdens deze controle werden in totaal 27 voertuigen gecontroleerd waarbij processen verbaal werden uitgeschreven voor de volgende overtredingen:

3x voor het rijden zonder autogordel

5x voor het rijden zonder verzekering

2x rijden zonder rijbewijs

1x voor het bellen tijdens het rijden

Het KPCN maakt zich zorgen over het forse aantal aanrijdingen met letsel. Het dragen van de autogordel in de auto en een helm op de brommer/scooter draagt bij aan minder letsel.

Ook het bellen onder het rijden is een grote boosdoener. Als we onze telefoon gebruiken, zijn we minder alert. Ook het opzetten van een andere muziekzender, eten tijdens het rijden of te veel gefocust zijn op het achterliggende verkeer zijn grote afleiders. Zet je telefoon op vliegtuigmodus en leg deze uit het zicht. Zo kom je niet in de verleiding om toch even te kijken. Als je deelneemt aan het verkeer is het van belang dat je bewust aanwezig bent. Als iemand een berichtje of telefoontje verwacht, meld dan voordat je bijvoorbeeld in de auto stapt dat je even niet bereikbaar bent.

Rijbewijs dronken bestuurder ingetrokken

In de nachtelijke uren op maandag 4 oktober werd een auto gestopt en gecontroleerd waarna bleek dat de bestuurder onder invloed van alcohol was. Haar rijbewijs en verzekering waren ook verlopen. De bestuurder werd aangehouden, haar rijbewijs werd ingetrokken en ze kreeg een proces-verbaal voor het rijden zonder geldige verzekering en rijbewijs. De auto werd ook in bewaring genomen totdat er een geldige verzekering en rijbewijs getoond kan worden.

Aanrijding resulteert in mishandeling en vernieling

Op dinsdag 5 oktober vond omstreeks 07:00 uur een aanrijding tussen een bus en een auto. De bus, vol met kinderen, reed achteruit vanaf een parkeerplaats aan de Kaminda Djabou en zag de aankomende auto niet, met het gevolg dat de auto tegen de zijkant van de bus botste. De bestuurder van de auto werd hysterisch omdat hij dacht dat zijn kinderen, die met hem in de auto zaten gewond waren geraakt door de botsing. Hij stapte uit en probeerde de bestuurder van de bus uit de bus te trekken en sloeg hem hierbij in zijn gezicht. Waarna de bestuurder van de auto de ruiten van de bus begon te vernielen met stenen. De bestuurder, een 35-jarige man met initialen S.I.V.N., werd aangehouden wegens mishandeling en vernieling. Geen van de kinderen noch de bestuurders raakten gewond als gevolg van de aanrijding.

Auto in brand

In de nacht van dinsdag 5 op woensdag 6 oktober, kreeg de politiecentrale melding dat er een auto, door nog onbekende oorzaak, de mondi was ingereden ter hoogte van de Kaminda Djabou. Als gevolg van de impact vloog de auto in brand. De brandweer kwam ter plekke en bluste de brand. De bestuurder van de auto werd ter plekke door het ambulance personeel behandeld.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

