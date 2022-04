GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT COMITÉ CULTUUR VAN DE VREDE BRENGT BEZOEK AAN DE GOUVERNEUR VAN CURAÇAO

WILLEMSTAD – Op woensdag 20 april hebben mevr. Omayra Leeflang, voorzitter Kura di Arte, en mevr. Anja van Bergen, namens het Comité Cultuur van de vrede (Komite Kultura di Pas) een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Het Comité heeft als doel, in het kader van de dodenherdenking en viering van de vrede op 4 en 5 mei, de cultuur van de vrede te bevorderen in algemene zin en in het bijzonder op 5 mei tijdens de traditie van de Mesa di Pas (vredesmaaltijd).

Tijdens het bezoek is onder andere gesproken over hoe het Comité hier dit jaar invulling aan zal gaan geven door het organiseren van tafelgesprekken over vrede tussen diverse mensen uit de samenleving.

Op de foto: Mevrouw Omayra Leeflang, Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille George-Wout en mevrouw Anja van Bergen.