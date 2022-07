YU DI KORSOU (PERIODISTA) KONOSI DEN KORTE PA MISHIMENTU KU MENOR DI EDAT, KASTIGU DI 2 AÑA TA KOLOGA RIBA SU KABES

De ex-zorgmedewerker geeft de ontuchtige handelingen bij twee van zijn cliënten toe. De enige reden die hij daarvoor dinsdag in de rechtbank noemt is dat hij de meisjes ‘rust’ wilde geven. Op vragen van de rechtbank over hoe het komt dat hij denkt dat een minderjarige, kwetsbare jongere rustig wordt van een massage, zegt hij geen antwoord te kunnen geven. “De waaromvraag, daar probeer ik in behandeling achter te komen.”