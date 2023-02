Hopi kos a kambia den kuido di hóben na e islanan BES den e último 2 añanan.

Het kind centraal

“Sinds 2019 gebruiken we in de jeugdzorg een nieuwe benadering: de Child Focus Approach. Bij deze aanpak staat de veiligheid van het kind centraal. Om te zorgen dat het kind veilig is, maken we een plan voor het hele gezin. Ons werkwijze is 1 gezin, 1 plan. Alle kinderen in het gezin komen hierdoor in beeld. Zo kunnen we preventief werken. We praten met alle gezinsleden en daar mag het kind bij zijn. Uitgangspunt is dat het kind voornamelijk in zijn of haar eigen thuissituatie de nodige hulp krijgt. De ouders begeleiden we hierin. Jeugdzorg doet haar best om kinderen zo min mogelijk uit huis te plaatsen. Alleen als het echt niet anders kan. Een thuissituatie waar het kind onderdeel is van het gezin, is het best voor het kind.”