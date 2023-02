Kuido di laboratorio na Boneiru: un paso grandi padilanti

Laboratoriumzorg Bonaire: een grote stap vooruit

Het openbaar lichaam Bonaire en het Ministerie van VWS directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland werken samen om laboratoriumzorg op Bonaire naar een nieuw niveau te brengen. Er is een goed gesprek gevoerd tussen de gedeputeerde Tjin Asjoe en dhr. Herbert Barnard, directeur van de directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland, naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom BonLab sinds 2022. In een constructief beraad hebben zij een werkgroep in het leven geroepen met Dr. Izzy Gerstenbluth als voorzitter, om de vraagstukken rondom laboratoriumzorg op Bonaire te onderzoeken en advies uit te brengen aan het openbaar lichaam Bonaire en directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland. Deze werkgroep zal zich buigen over de doelmatigheid van de laboratoriumzorg, innovaties ten gunste van de zorgverzekerden en de borging van Bonlab in het kader van de Wet Publieke Gezondheid.