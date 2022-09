Banco di Caribe ta tene Kòrsou limpi / Banco di Caribe houdt Curaçao schoon

Banco di Caribe ta tene Kòrsou limpi

WILLEMSTAD: Djasabra último Kòrsou tabata ‘riba pia’ pa traha riba un kousa komun; un Kòrsou limpi. Banco di Caribe tambe a duna su kontribushon na e dia aki. Aparte di un donashon na e Fundashon Curaçao Cleanup, empleadonan di Banco di Caribe tambe a pone man na obra durante e akshon di limpiesa mas grandi na Kòrsou. Un tim dinámiko a pèrkurá pa un área di Jan Noorduynweg, partikularmente den besindario di e brènch di Sta. Maria keda limpi limpi!

Kòrsou ta parti di un proyekto mundial:

Dia mundial di Limpiesa ta keda organisá rònt mundu; mas ku 60 mion boluntario na mas ku 191 pais na mundu ta para ketu riba e importansia di limpiesa na tera, playanan i den laman. Pa algun aña kaba, Curaçao Cleanup ta repartí Kòrsou den diferente zona i mas ku 3,000 boluntario ta drenta akshon for di oranan trempan di mainta. Unabes despues di e dia grandi aki, e enfoke ta keda riba konsientisashon pa mantené nos isla limpi. Kòrsou por minimalisá kantidat di sushi dor di simplemente redusí konsumo innesesario, reusá material i resiklá korektamente. Tur e akshonnan aki ta forma parti di un mundu mas bèrdè i duradero, esaki sigur ta un kousa ku Banco di Caribe ta sostené.

Riba e imágennan por tuma nota di e momentu ku Banco di Caribe a duna Curaçao Cleanup un man pa limpia Kòrsou. Banco di Caribe ta mashá kontentu pa mira bèk riba un dia kargá ku energia positivo ku a kontribuí na un Kòrsou mas limpi i konsientisashon di un medioambiente mas duradero.

Banco di Caribe houdt Curaçao schoon

WILLEMSTAD: Heel Curaçao was afgelopen zaterdag op de been voor een gemeenschappelijk doel: een schoon Curaçao. Banco di Caribe heeft ook een bijdrage geleverd aan deze dag. Naast een donatie aan de stichting Curaçao Cleanup, hebben werknemers van Banco di Caribe gedurende de grootste schoonmaakactie op Curaçao zelf ook de mouwen opgestroopt. Een dynamisch team heeft ervoor gezorgd dat het gebied van de Jan Noorduynweg, met name de omgeving van het filiaal in Sta. Maria, helemaal schoon werd gemaakt!

Curaçao is onderdeel van een wereldproject:

De ‘World Cleanup day’ wordt wereldwijd georganiseerd: meer dan 60 miljoen vrijwilligers in meer dan 191 landen staan op deze dag stil bij het belang van schoonmaak op land, het strand en in de zee. Al jaren verdeelt Curaçao Cleanup het eiland in verschillende zones en zorgen meer dan 3.000 vrijwilligers er vanaf de vroege ochtenduren voor dat het eiland schoon wordt gemaakt. Na deze grote dag, blijft de focus op bewustwording om zo het eiland ook schoon te houden. Curaçao kan de hoeveelheid vuil minimaliseren door simpelweg onnodige consumptie te verminderen, materiaal te hergebruiken en op de juiste manier te recyclen. Al deze acties maken deel uit van een groenere en duurzamere wereld en dit is zeker een doel dat door Banco di Caribe wordt gesteund.

Op de beelden is het moment te zien dat Banco di Caribe mee heeft geholpen aan de World Cleanup Day 2022. Banco di Caribe kijkt met tevredenheid terug op een dag vol positieve energie die heeft bijgedragen aan een schoner Curaçao en bewustwording van een duurzamer milieu.